MONTE Carlo Hotel, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 125 km, Alanya merkezine 2 km uzaklıktadır.1994 yılında hizmete açılan Monte Carlo Hotel, 2011 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin deniz bisikleti, banana, rüzgar sörfü, kano, su kayağı, dalış okulu faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, voleybol, beach voleybol, masa tenisi, internet cafe gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Monte Carlo Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için oyun parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj hizmetinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin uyandırma servisi, doktor, çamaşırhane ve ön büro hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, halı kaplı zemin, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 121 odası mevcuttur.

Standart odalar; 28 m² genişliğindedir.

Aile odaları; 48 m² genişliğindedir.

Bütün odalar da balkon mevcuttur. Tüm odalar deniz veya havuz manzaralılar.

Anex Oda (Ek Bina): ana binadan ayrı binalardır ve ana binaya 50 metre uzaklıktadır. Kısmi deniz gören odalarıda mevcuttur. Anex odalarının bütün olanakları Monte Carlo ana binası ile ortaktır.

Genel Özellikler

Tesis 1994 yılında inşa edilmiş olup, 2011 yılında yenilenmiştir.

Tesis 6 kattan ve 3 misafir asansöründen ve 1 adet engelli asansöründen oluşmaktadır.

Anex odaları ana binadan ayrı binalarda ve ana binaya 30 metre uzaklıktadır. Kısmi deniz gören odaları da mevcuttur.

Minibarlar da günlük 0.5 lt su ücretsiz konulmaktadır.

Ücretsiz internet erişimi, lobby, restaurant ve odalarda sunulmaktadır.

Havuza haşema ile girilebilmektedir.

Tesiste toplantı salonu mevcut olup, ekipmanları ücretsizdir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis çevresi otopark olarak kullanılabilir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Oba Göl Denize Mesafe: 90 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 125 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 2 km. Otogara Mesafe: 4 km.