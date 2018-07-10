Modern Saraylar Resort

MODERN Saraylar Otel, Avsallar yöresinde ve yemyeşil ormanlarının hemen yanında Saray Mimarisi tarzında 5 blok olarak yapılandırılmıştır. Özenle seçilen çam, hurma, palmiye ve benzer ağaçların süslediği yemyeşil bir bitki örtü- sünün kapladığı tabiat ile iç içe, nem oranı son derece düşük, sessiz ve huzurlu bir ortam sunmaktadır. 12500 m2 alan üzerine kurulan Modern Saraylar Otel,Türkiye'nin en yeni İslami oteli olarak, kalite ve markadan ödün vermeden İslami şartlara uygun yiyecek ve içecekler ile isteklerinizin tümünü size sunmak için hazırlanıyor.Denize 1600 m mesafede bulunan tesisimizde deniz kenarında su sporları ile eğlenceli bir tatil geçirebilirsiniz.

* Erken Rezervasyon iptal sigortası uygulanmamaktadır.

Tesiste alkollü içecek servisi ve satışı yoktur. Dışarıdan getirilmesi yasaktır.

Tesisin Bay, Bayan ayrı açık havuzu ve kapalı (ısıtmalı) havuzu mevcuttur.

Tesisin tüm odalarında kıble yönü, seccade, tespih, Kur`an-ı kerim mevcuttur.

Bayanlar için özel yüzme ve güneşlenme bölümü mevcuttur.

Tesise ait özel, bay ve bayanlar için ayrı ayrı ve itinalı düzenlenmiş plaj mevcuttur. Plajda bay ve bayanlara ayrı hizmet veren plaj büfesi vardır. Plaja ücretsiz servis mevcuttur.

Giriş günü öğle yemeği ile konaklama başlamaktadır. Erken gelinmesi durumunda kahvaltı ücreti alınmaktadır. Çıkış günü kahvaltı ile konaklama sona ermektedir.

Tesisin odalarında, havuz, sahil, restaurant ve lobby de ücretsiz kablosuz internet sunulmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Avsallar Denize Mesafe: 1.300 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 69 km Antalya Havaalanına Mesafe: 102 km. Avsallar Merkeze: 1.5 km.