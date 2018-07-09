Mirabell Hotel

HOTEL Mirabel, Kefalonia başkenti Argostoli'nin merkez meydanında yer almaktadır. Otel, tüm yıl boyunca açıktır ve en üst katta bulunan terasından güzel bir manzaraya sahiptir.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 155 odası mevcuttur.

Standart Odaları: 24 m2 genişliğindedir.

Engelli Odaları: 2 adettir. Standart oda ile aynı özelliklere sahiptir.

Genel Özellikler

Tesis 1996 yılında inşa edilmiş olup, 2007 yılında yenilenmişir.

Tesis 1 binadan ve 6 kattan oluşmaktadır.

Mirabell toplantı salonu 100 kişilik kapasiteye sahip olup, 100 m2 genişliğindedir. Kürsü ve yönetici masası ücretsiz, Telefon, internet, ses sistemi ve mikrofon ücretlidir.

W-lan internet erişimi tüm alanlarda ücretli sunulmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 110 m. Otogara Mesafe: 6 km. Havaalanına Mesafe: 120 km. Barlar Sokağına Mesafe: 6 km. Şehir Merkezine Mesafe: 6 km.