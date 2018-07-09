MESUT Hotel, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 35 km, Alanya merkezine 2 km, otogara 3 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 1976 yılında hizmete açılan Mesut Hotel, 2013 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi, havuz oyunları gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır. Mesut Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu kese&köpük, sauna, masaj, fitness, Türk hamamı, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, doktor, bisiklet kiralama, kuru temizleme, döviz, faks, havalimanı servisi ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duman dedektörü, duş, emanet kasa, internet, kartlı kapı sistemi, TV, müzik yayını, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 131 odası mevcuttur.

Standart odaları; 64 adet olup balkon, banyo, ve wc ile birlikte 20 m² büyüklüktedir. Odalarda İki kişilik 2 ayrı tek kişilik yatak mevcuttur. İhtiyaca gore konulacak açılır-kapanır ilave yatak ile birlikte maksimum kapasitesi 2 büyük ve 1 (0 - 12 yaş grubu) çocuk olmak üzere 3 kişidir.

Engelli odaları; 1 adet engelli odası mevcut olup standart oda büyüklük ve özelliklerindedir.Dekarasyonu engelli misafirlere gore özel dizayn edilmiştir.

Genel Özellikler

Tesis 1976 yılında inşa edilmiş olup, 2013 yılında renovasyon (yenileme) yapılmıştır.

Tesis 5 katlı olup, 1 ana bina ve 1 adet anex bloktan oluşmaktadır.

Ücretsiz internet erişimi lobby alanında sunulmaktadır.

Minibarlar boş bulunmaktadır.

Tesisin havuzuna haşema ile girilmemektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Obagöl Denize Mesafe: 50 m. Otogara Mesafe: 3 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Gazipaşa Havaalanına: 35 km. Alanya Merkezine Mesafe: 2 km.