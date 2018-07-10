MC Mahberi Beach Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 110 km, Gazipaşa havaalanına 58 km, Alanya merkezine 10 km, Konaklı merkezine 500 m uzaklıktadır. 1989 yılında hizmete açılan MC Mahberi Beach Hotel, 2013 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

MC Mahberi Beach Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 3 adet açık, 1 adet kapalı ve 2 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca su topu, bilardo, masa tenisi, tenis, dart, basketbol, beach voleybol, karaoke gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, disco, Türk gecesi ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. MC Mahberi Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, Türk hamamı, fitness, buhar odası, masaj, sauna, çamur banyosu, güzellik salonu, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, alışveriş merkezi, çamaşırhane, araç kiralama, doktor ve sağlık hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 320 odası mevcuttur.

Standart odalar, 24-26 m² genişliğindedir. 3+1 konaklamaya uygundur.

Aile odaları, 36-40 m² genişliğindedir. 4+2 konaklamaya uygundur. Tüm aile odaları tek banyodan oluşmaktadır. Aile odaları 3 farklı kategoriden oluşmaktadır. Büyük tek geniş, ara kapılı ve 2 yatak odası olarak mevcuttur.

Engelli odası, 24-26 m² genişliğindedir. 2+1 konaklamaya uygun olup, 2 adet mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 1989 yılında inşa edilmiş olup, 2013 yılında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Tesis 6 kattan oluşmaktadır.

Kablosuz internet, 100 MB kadar odalar ve genel alanlarda ücretsiz sunulmaktadır.

Tesis çevresi otopark olarak kullanılabilir.

Minibarlar boş bulunmaktadır.

Toplantı salonu, 1 adet olup, 180 m² genişliğinde ve 200 kişilik kapasitededir. Talep durumunda konferans salonu olarak MC Arancia toplantı salonu da kullanılabilir.

Tesis havuzlarına haşema ile girilememektedir.

Tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m. Konaklı Merkezine Mesafe: 500 m. Alanya Merkezine Mesafe: 10 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 58 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Otogara Mesafe: 13 km.