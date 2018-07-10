MC Beach Resort Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 110 km, Gazipaşa havaalanına 58 km, Alanya merkezine 10 km, Konaklı merkezine 500 m uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 1992 yılında hizmete açılan Mc Beach Resort Hotel, 2012 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

MC Beach Resort Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı, 1 adet açık çocuk ve 1 adet kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bowling, basketbol, tenis, masa tenisi, beach voeybol, dart, bilardo gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. MC Beach Resort Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, masaj, buhar odası, güzellik salonu, Türk hamamı, jakuzi, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, doktor ve market hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, halı kaplı zemin, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesiste toplam 475 adet odası mevcuttur.

Park Standart Odaları: 26-28 m² genişliğindedir. 245 adettir. 3+1 konaklama uygundur. Standart park odalar, eski binada bulunmaktadır.

Yeni Standart Odaları: 26-28 m² genişliğindedir. 207 adettir.

Aile odalar, 36-40 m² genişliğindedir. 4+2 konaklamaya uygundur.

Engelli odalar, 26-28 m² genişliğindedir. 2+1 konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 1992 yılında inşa edilmiş olup, 2017 yılında yenileme yapılmıştır.

Tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis havuzlarına haşema ile girilememektedir.

Tesis çevresi otopark olarak kullanılabilir.

Kablosuz internet, genel alanlar ve odalarda 100 MB kadar ücretsiz sunulmaktadır.

Toplantı salonu, (Salon 1: 270 m² genişliğinde, 250 kişilik sınıf düzenindedir.) (Salon 2-3: 60-40 m² genişliğinde, 80-50 kişilik sınıf düzenindedir.)

Minibar, girişte 1 kez doldurulur, su hergün yenilenmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m. Konaklı Merkezine Mesafe: 500 m. Alanya Merkezine Mesafe: 10 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 58 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Otogara Mesafe: 13 km.