MC Arancia Resort Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı bölgesinde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 110 km, Gazipaşa havaalanına 58 km, Alanya merkezine 10 km, Konaklı merkezine 500 m uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

MC Arancia Resort Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin 3 adet açık, 1 adet kapalı, 1 adet açık çocuk ve 1 adet kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, kano, jet-ski faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bowling, basketbol, beach voleybol, dart, bilardo, tenis, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, disco hizmetleri bulunmaktadır. MC Arancia Resort Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, masaj, buhar banyosu, Türk hamamı, güzellik salonu, jakuzi, sauna, çamur banyosu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, çamaşırhane, doktor, market hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesiste toplam 292 adet odası mevcuttur.

Standart odalar, 26-28 m² genişliğindedir. 3+1 konaklamaya uygundur.

Aile odalar, 36-40 m² genişliğindedir. 4+2 konaklamaya uygundur.

Engelli odası, 26-28 m² genişliğindedir. 2+1 konaklamaya uygundur. 1 adet mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2006 yılında inşa edilmiş, 2015 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Tesis 7 katlı, 4 panoramik misafir asansöre sahiptir.

Tesis çevresi otopark olarak kullanılabilir.

İnternet hizmeti sınırlı 100 MB'a kadar ücretsizdir.

Toplantı salonları (Salon 1: 561 m² genişliğindedir. 700 kişilik sınıf düzenine sahiptir.) (Salon 2-3: 60-40 m² genişliğindedir. 120 ve 50 kişilik sınıf düzenine sahiptir.)

Minibar girişte su ve meşrubat ile 1 kez doldurulur, su hergün yenilenmektedir. 09:30 ile 17:30 saatleri arasındadır.

Tesis havuzlarına haşema ile girilememektedir.

Tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m. Konaklı Merkezine Mesafe: 500 m. Alanya Merkezine Mesafe: 10 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 58 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Otogara Mesafe: 13 km.