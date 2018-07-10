Margarita Suit Hotel

Margarita Suit Otel Alanya Merkez'de bulunmaktadır. 2 adet açık havuz ve 1 adet çocuk havuzu olan tesis, herşey dahil hizmeti ile harika bir yaz tatili için hizmetinizdedir. Kaydıraklı havuzu ile eğlenceli vakit geçirebilir, güneşin tadını çıkartabilirsiniz