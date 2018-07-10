Margarita Suit Hotel

MARGARİTA Suit Otel Alanya Merkez'de bulunmaktadır. 2 adet açık havuz ve 1 adet çocuk havuzu olan tesis, herşey dahil hizmeti ile harika bir yaz tatili için hizmetinizdedir. Kaydıraklı havuzu ile eğlenceli vakit geçirebilir, güneşin tadını çıkartabilirsiniz.
Tesis Alanya Merkezinde yer almaktadır.
Tek bantlı su kaydırağı mevcuttur.
Tesis 51 odası 1+1 suit şeklinde geniş odalardır. 16 odası standart odalardır.
Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)
Konum Özellikleri
Mevkii: Alanya Merkez Denize Mesafe: 400 m. Havaalanına Mesafe: 125 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 35 km. Şehir Merkezine Mesafe: 600 m. Otogara Mesafe: 600 m.