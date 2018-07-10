Magnolia Hotel

TREVİSO ve Venedik arasında yer alan Hotel Magnolia geniş bir bahçe alanı, restoran ve bar içeren, 19. yüzyıldan kalma bir villada hizmet vermektedir.

Tesis Alanya bölgesinin İncekum mevkii'nde yer almaktadır.

Herşey dahil konsepti 00:00'a kadar geçerlidir.

Tesisin denize mesafesi 400 m'dir. Kum plajı mevcut olup şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir. Plajda içecek hizmeti ücretli olarak sunulmaktadır.

Tesisin 83 odası mevcuttur. Standart odaları 15m²'dir. Aile odaları ara kapılıdır.

2 bantlı su kaydırağı bulunmaktadır.

Soft animasyon hizmeti vermektedir.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Taze sıkılmış meyve suları, ithal içecekler, dondurma ve Türk kahvesi ücretli olarak sunulmaktadır.

Tesis aile otelidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: İncekum Denize Mesafe: 400 m Havaalanına Mesafe: 100 km. Alanya Merkezine Mesafe: 22 km.