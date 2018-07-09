Larissa Holiday Beach Club

LARİSSA Holiday Club, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 110 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Larissa Holiday Club denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, bilardo, dart, tenis, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Larissa Holiday Club, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu güzellik salonu, fitness, Türk hamamı, sauna, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, shuttle servis, doktor ve emanet kasa hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, TV, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 250 odası mevcuttur.

Standard oda : 24 m² genişliğinde, 2 kişi, 2+1 veya 3 kişi konaklama yapılabilir.

Aile odaları : 48 m² genişliğinde,3 kişi veya 3+1 konaklama yapılabilir.

Genel Özellikler

Tesis 1999 yılında inşa edilmiş olup, 2013 yılında yenileme yapılmıştır.

Minibar gün içerisinde iki ve daha sonrası dolumlarda ücretlidir.

İnternet lobby alanında ücretsizdir.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 mt. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Otogara Mesafe: 100 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 15 km.