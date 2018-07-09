ALANYA'NIN Konaklı mevkiinde bulunan otelimiz, sizlere ekonomik ve neşe dolu bir tatil imkanı sunuyor. Yemyeşil bir yamaç üzerine, bloklar halinde kurulu olan Larissa Hill Beach Hotel, denize sıfır konuma ve otel misafirlerine özel kum / platform plaj alanına sahip. Otelimiz, Alanya Merkez'e 8 km, Antalya Merkez'e 122 km, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na 51 km ve Antalya Havalimanı'na 116 km mesafededir.

Larissa Hill Beach Hotel'in odaları sade ve ferah bir dekorasyona sahiptir. Kavurucu sıcaklarda rahat bir konaklama deneyimi yaşamanız için özel olarak tasarlanan odalarımızda, konaklamanız süresince ihtiyacınız olabilecek tüm eşyalar ve malzemeler mevcut. Mükemmel Akdeniz manzaralı oda tiplerimiz de bulunuyor.

Otelimizde Her Şey Dahil konseptinde yiyecek & içecek hizmeti sunulmaktadır. Ana öğünler ücretsiz ve açık büfe şeklinde servis edilmektedir. Belirli markalarda yerli alkollü içecekler 10:00 - 22:30, yerli alkolsüz içecekler 07:00 - 22:30 saatleri arasında ücretsiz ve sınırsızdır.

Larissa Hill Beach Hotel'de konaklamanız süresince yüzünüzden gülümseme eksilmeyecek. Otelimizde gün içerisinde ve akşamları soft animasyon hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca 4-12 yaş çocuklar için Mini Kulüp hizmeti bulunmaktadır.

Tatilinizi mükemmel hale getirmek için hizmet alabileceğiniz Spa & Wellness alanı da otelimizde mevcut. Türk hamamı, Sauna, Fitness Center ve masaj hizmetleri bu alanda mevcut. Alacağınız özel hizmetler ücretli, alan kullanımları ücretsizdir.

Otelimiz denize sıfır konumdadır. Otel misafirlerine özel kum plaj alanı mevcuttur. Otel içerisinde kaydıraklı açık havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Havuzda ve plajda şezlong ve şemsiye ücretsizdir.

Oda Özellikleri

Tesisin 398 odası mevcuttur.

Standart oda; 278 adet / 30 m², İki adet tek kişilik, üç adet tek kişilik veya bir çift kişilik yatak, uydu yayınlı TV, direkt hatlı telefon, minibar, Split klima, halı veya seramik kaplı zemin, banyo (duşa kabin), WC, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. Maximum 3+1 yetişkin konaklayabilir.

Aile Odası; 120 adet /42 m², 1 yatak odası + 1 salon bulunmaktadır yatak, uydu yayınlı TV, direkt hatlı telefon, minibar, Split klima, halı veya seramik kaplı zemin, banyo (duşa kabin), WC, saç kurutma makinesi, kasa, bulunmaktadır. Minimum 2 yetişkin, maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.

2 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 1994 yılında inşa edilmiş olup, 2018 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Otel genelinde wifi ücretsizdir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Yiyecek & içecek; Özel çocuk bölümü içeren 1 ana açık ve 1 kapalı restaurant, 5 adet bar, 1 adet yarı açık disko, havuz kenarında snack servis, gözleme servisi, pizza servisi mevcuttur.

Gündüz Animasyonu: Plaj voleybolu, su jimnastiği, masa tenisi, step-aerobik, tenis, havuz oyun ve yarışmaları, dart, mini club, fitness center.

Akşam Programları: Canlı Müzik (haftanın belli günlerinde), animasyon gösterileri, dans ve akrobasi şovları, Türk gecesi (haftada bir gün), yarı açık disko

Çocuk animasyonu; Haftanın yedi günü mini club hizmeti. Mini club çalışma saatleri 10:00-12:00 ve 14:30-17:00 arasındadır. 0-3 yaş grubu, 4-8 yaş grubu, 9-12 Yaş grupları için özel aktiviteler. Çocuk havuzu, oyun odası, çocuk büfesi ve oyun alanı.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 mt. Antalya Merkezine Mesafe: 105 km. Havaalanına Mesafe: 115 km.