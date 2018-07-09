Labranda Alantur Resort

LABRANDA Hotellerinin bağlı olduğu Meeting Point Türkiye Antalya ,Almanya merkezli olarak Ocak 2011'de kurulmuştur.

Otellerimiz , Alanya’da 1 adet , Side’de 1 adet , Marmaris’te 2 adet , Bodrum’da 3 adet , Kuşadası’nda 1 adet ve Çeşme’de 1 adet olmak üzere Türkiye’de 9 Dünya’da toplam 63 otelimiz bulunmaktadır.

Türkiyedeki otellerimizin satış ofisi Antalya’da bulunan Meeting Point Turkiye ofis’indedir.

Meeting Point Türkiye ( MPT ) Türkiye’nin önde gelen seyahat acentalarından biri olup en çok ziyaret edilen bölgeler olmak üzere toplam sekiz ofisi bulunmaktadır.

Merkezi Münih, Almanya'da bulunan ve dünya çapında konumlandırılmış Seyahat Acenta şirketi Meeting Point International'ın yan kuruluşudur, 19 ülkede ,44 destinasyonda ofisleri ile toplamda 450'den fazla iş ortağına hizmet vermektedir. Müşterilerimize 1000'den fazla otelden oluşan statik içerik ve Meeting Point Global üzerinden çok sayıda otelden oluşan dinamik içeriğe erişim sağlıyoruz. Eşsiz yapımız ve deneyimli Key Account Manager ekibimiz ile ortaklarımıza, XML, extranet ,B2B rezervasyon sistemini gibi her iş modeline uygun hizmet veriyoruz.

Geçtiğimiz altı yıl içinde gittikçe büyüyen bir veri tabanına sahip olan Meeting Point Türkiye, Türkiye'nin lider B2B hizmet sağlayıcısı olarak tanınmaktadır. Müşterilerimiz, Almanya’nın en büyük 4. Tur Operatörü FTI Grup, YouTravel, Fischer ,Holidaytaxis ,SunHotels, Jumbo, Tropo gibi Alman, İngiliz, İskandinav, Fransız, Rus, Doğu Avrupa ve Baltık pazarlarında önemli tur operatörleri, OTA ve yatak bankalarını içermektedir.

Oda Özellikleri

Tesisin 350 odası mevcuttur.

Odalarda bulunan minibarlarda su ücretsiz mevcuttur.

Standart Odaları: 165 adettir. 28 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur. 3 adet Standart Oda engelli misafirler için tasarlanmıştır.

Ranzalı Standart Odaları: 45 adettir. 28 m² genişliğindedir. En fazla 2+2 kişilik konaklamaya uygundur.

Superior Odaları: 14 adettir. 34 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur. Ana binadadır. 2 adet Superior Oda engelli misafirler için tasarlanmıştır.

Superior Aile Odaları: 40 adettir. 34 m² genişliğindedir. Ana binadadır. Bağlantılı 2 odadan oluşmaktadır.

Suit Odaları: 8 adettir. 56 m² genişliğindedir. Max. 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tüm odalar 2012 yılında yenilenmiştir.

Tesiste 2 adet toplantı salonu mevcuttur.

Wi-fi erişimi ortak alanlarda ve odalarda ücretsiz sunulmaktadır.

Spa Merkezi: 08:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hamam 30.50 m², Sauna 10 m², Masaj odaları 10 m² genişliğindedir.

Toplantı Salonu: Çok amaçlı 2 salonu mevcuttur.

Havuza haşema ile giriş yapılabilir, deniz kıyafeti kumaşından üretilmeyen giysiler ile havuz kullanımı kabul edilmemektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kestel Dimçayı Denize Mesafe: 0 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 38 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 140 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 5 km. Otogara Mesafe: 8 km.