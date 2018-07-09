Konaklı Nergis Hotel

ANTALYA'NIN doğal ve tarihi güzellikleri ile çevrili bölgesi Konaklı bölgesinde hizmet veren Konaklı Nergis Butik Hotel; huzurlu konumu ve sunduğu olanaklar ile misafirlerini ağırlıyor.Tesisin tüm odalarında; klima, televizyon, uydu yayını ve telefon bulunuyor. Ayrıca tesiste ücretsiz kablosuz internette mevcut.Şezlong ve şemsiyelerle donatılmış olan açık yüzme havuzu mevcut. Havuz barda tüm gün serinletici içecekler bulunuyor. Konaklı Nergis Butik Hotel, odalarına giriş, saat 14:00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12:00'dir. Evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır.Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2 + 2 veya 3+1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Tesis bay konaklama kabul etmemektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

1 adet açık yüzme havuzu 1 adet çocuk havuzuTesisin kendi özel plajı mevcuttur. Plaja 2-3 dakika yürüme mesafesindedir. Plajda gölgelikler ve şezlonglar ücretsizdir.

Konsept Özellikleri

Herşey dahil.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Tesiste safe kasalar ve odalarda internet ücretlidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 150 m. Otogara Mesafe: 12 km Havaalanına Mesafe: Gazipaşa Havaalanı 50km. - Antalya Havaalanı 102 km Şehir Merkezine Mesafe: Konaklı Merkeze 500 m. - Alanya Şehir Merkezine 13 km.