KLEOPATRA Royal Palm Hotel otogara 2 km. Alanya merkezine 2 km, havaalanına ise 110 km uzaklıkta bulunmaktadır. Denize yalnızca 100 m mesafede bulunan tesis, herşey dahil konseptte hizmet vermektedir. 2 adet açık havuz ve 1 adette çocuk havuzu bulunmaktadır. Gün boyu deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kleopatra Royal Palm Hotel kapılarını sizler için açtı.

Oda Özellikleri

Standart Oda: 24 m² genişliğinde, Minimum 1, maksimum 2 yetişkin konaklayabilmektedir.

Aile Odası: 40 m² minimum 3, maksimum 4 yetişkin konaklayabilmektedir.

2 adet engelli odası mevcuttur. 24 m² genişliğindedir.

Tesisin genel alanları tekerlekli sandalye kullanımı için elverişlidir.

Genel Özellikler

Tesis 2016 yılında yenilenmiştir.

Tesisin 3 adet misafir asansörü mevcuttur.

Ücretsiz internet kullanımı, genel alanlarda sunulmaktadır.

Minibar ücretli olarak doldurulmaktadır.

Haşema ile havuza girilmemektedir.

Tesisin toplantı salonu 100 kişilik kapasitede mevcuttur.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kleopatra Plajı Denize Mesafe: 100 m. Havaalanına Mesafe: 110 km. Alanya Merkezine Mesafe: 2 km. Otogara Mesafe: 2 km. Manavgat Merkezine: 35 km.