KLEOPATRA Beach Hotel, odalarına giriş, saat 14:00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12:00'dir. Evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır.Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2 + 2 veya 3 + 1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Konum, haritalar ve otelin genel alanlara mesafesi mümkün olduğunca bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri ve yönlendirmelerini temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu yapan kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin isimlerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 203 odası mevcuttur.

Standart Oda: 24 m² minimum 1, maksimum 2 yetişkin konaklayabilmektedir.

2 adet engelli odası bulunmaktadır. 24 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2016 yılında yenilenmiştir.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibar ücretli olarak doldurulmaktadır.

Wifi ortak kullanım alanlarında bulunmaktadır, Ücretsizdir.

Haşema ile havuza girilememektedir.

Tesisite 100 kişilik kapasiteye sahip toplantı salonu mevcuttur.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kleopatra Denize Uzaklığı: 30 m. Havaalanına Mesafe: 118 km Alanya Merkezine Uzaklık: 2 km. Otogara Mesafe: 250 m.