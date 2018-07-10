KEMAL Bay, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya Havaalanına 115 km, Gazipaşa Havaalanına 50 km, Alanya merkezine 8 km, otogara 8 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Kemal Bay denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin havuz oyunları faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, tavla, beach voleybol, bilardo, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, disco ve amfi tiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Kemal Bay, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, Türk hamamı, fitness, sauna, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, doktor, kuru temizleme, market, çamaşırhane, butik, fotoğrafçı ve ütü hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, internet, mini bar konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 320 odası mevcuttur. Std. odaları 32 m² genişliğindedir. 1 çift kişilik yatak ve 1 tek kişilik yatak mevcuttur.

Ekonomi odalar yan bloklar da bulunmaktadır.

Tesiste 3 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 1993 yılında yapılmış olup, 2016 ve 2017 yılında restorasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Tesis 3 bloktan oluşmaktadır.

Türk hamamı, sauna, jakuzi 08:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Tesis havuzuna haşema ile girilmemektedir.

Wifi lobby alanında ücretsizdir.

Minibar giriş günü soft içeceklerle doldurulmaktadır. Diğer günler sadece su konulmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m Antalya Havaalanına Mesafe: 115 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 50 km. Alanya Merkeze Mesafe: 8 km. Otogara Mesafe: 8 km.