Kaptan Hotel

KAPTAN Otel birçok alışveriş ve eğlence mekânlarının yakınında Alanya merkezinde yer almaktadır. 2015 yılında tamamen yenilenen tesis Selçuklu kale duvarlarının dibinde bulunmakta ve liman ve Alanya körfezine muhteşem bir manzara sunmaktadır. 5 katlı 56 odası bulunan otelin; yüzme havuzunda güneşin tadını çıkarıp havuz barında içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.

Otel Özellikleri

WI-FI – Denize Yakın Konum

Havuz ve Plaj Olanakları:

Tesisin açık havuzu bulunmaktadır. Havuzda şemsiye, şezlong ve minderler ücretsizdir.

Aktiviteler:

Tesiste bulunan açık yüzme havuzu ve çocuk havuzunda yüzebilir; aktivite imkanları ile eğlenceli bir tatil geçirebilirsiniz.

Çocuk / Bebek:

Tesiste çocuk ve bebekler için çocuk havuzu bulunmaktadır.

Konsept:

Yarım Pansiyon

Konaklama bedeline yalnızca sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin dahil olduğu konsepttir. İki öğün dışında tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Ücretsiz Hizmetler:

Havuz - Şezlong - Şemsiye - Animasyon - Lobi bar - Havuz bar

Ücretli Hizmetler:

Oda Servisi - Doktor - Çamaşır Yıkama - Lobi barda TV köşesi - Oyun Salonu -

Kütüphane - Doktor Servisi (Talep Üzerine) - Toplantı Salonu - Ütü ve Kuru Temizleme Servisi - Havaalanı Transfer Servisi

Oda Özellikleri

Tesisin 56 odası mevcuttur.

Standart Oda: 20-25 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1973 yılında inşa edilmiş olup, 2015 yılında yenilenmiştir. 1 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tesiste 2 adet toplantı salonu mevcut olup, 60 kişiliktir.

Wifi erişimi odalarda ve tesisin her alanında ücretsiz sunulmaktadır.

Minibarlar dolu ve ücretlidir.

Havuza haşema ile giriş yapılamamaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Antalya Havaalanına Mesafe: 125 km. Alanya Merkezine Mesafe: 0 mt. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 45 km. Denize Mesafe: 1 km. Otogara Mesafe: 4 km.