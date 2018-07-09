İNSULA Resort&Spa, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 110 km, Alanya merkezine 13 km, Konaklı merkezine 200 m uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 2004 yılında hizmete açılan İnsula Resort&Spa, 2013 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

İnsula Resort&Spa denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve kaydıraklı havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, bilardo, dart gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. İnsula Resort&Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve çocuk showları faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, Türk hamamı, fitness, güzellik salonu, spa, Türk hamamı, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, çamaşırhane, ön büro, araç kiralama, faks, kuru temizleme, alışveriş merkezi ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 294 odası mevcuttur.

197 adet standart oda, 95 adet aile odası ve 2 adet engelli odası mevcuttur.

Standart odalar 20 m² genişliğindedir.

Aile odaları 25 m² genişliğindedir. Tüm odalar balkonludur.

Tesisin 2 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2004 yılında inş edilmiş olup, 2013 yılında renovasyon (yenileme) yapılmıştır.

3 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibarlara günlük soft içecekler ücretsiz konulmaktadır.

Wifi erişimi tüm ortak kullanım alanlarında ücretsiz sunulmaktadır.

Tesisin havuzuna haşema ile girilmektedir.

Tesisin 2 adet toplantı salonu mevcuttur.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Gazipaşa Havalanına Mesafe: 57 km. Alanya Merkezine Mesafe: 13 km. Alanya Otogara Mesafe: 11 km. Konaklı Merkezine Mesafe: 200 mt.