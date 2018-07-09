İNCEKUM Beach Resort, Antalya, Alanya-İncekum Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 98 km, Alanya merkezine 30 km, Avsallara 5 km, barlar sokağına 28 km, otogara 28 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

İncekum Beach Resort denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin dalış okulu faaliyetinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca basketbol, masa tenisi, dart, bilardo gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini golf aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, canlı müzik, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. İncekum Beach Resort, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve çocuk animasyonu faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, buhar odası, Türk hamamı, sauna, masaj, fitness, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, ön büro, çamaşırhane, doktor, uyandırma servisi, döviz, alışveriş merkezi hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 357 odası mevcuttur.

Standart Odaları: 234 adet mevcut olup, 28 m² genişliğindedir.

Junior Aile Odaları: 48 m² genişliğindedir.

Tesisin 1 adet engelli odası mevcuttur. 28 m² genişliğinde olup, banyosu ve kapı genişliği tekerlekli sandalye için elverişlidir.

Genel Özellikler

Tesis 2004 yılında inşa edilmiş olup, her yıl yenileme yapılmaktadır.

Tesis 12 bloktan ve 1 ana binadan oluşmaktadır. Ana binada yalnızca aktivite hizmetinden yararlanılmaktadır. Tüm odalar bloklar da bulunmaktadır.

Minibarlara yalnızca ücretsiz 1 adet su verilmektedir.

Tesisin havuzuna haşema ile girilmektedir.

İnternet erişimi lobby bar, pool bar ve snack bar'da ücretsiz sunulmaktadır.

Konferans salonu, 250 m²'lik alana kurulu olan incekum konferans salonu, toplam 150 kişilik kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Su sporlarının tümü otele ait değildir. Sahilde özel işletme ücretli olarak hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: İncekum Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 98 km. Avsallara Mesafe: 5 km. Barlar Sokağına Mesafe: 28 km. Alanya Merkezine Mesafe: 30 km. Otogara Mesafe: 28 km.