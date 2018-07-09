Happy Beach Hotel

OTELİMİZ 2000 yılında inşa edilmiş olup 2018 yılında yenilenmiştir. Otelimizin kendine ait plajı ve bulunuyor. Plajda snack servisi su ve bira ücretsizdir.Plajda şezlong - şemsiye - minder ücretsizdir.Tesisimiz gece klublerine ve merkeze yakın konumdadır.Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.Tesiste 2 adet misafir asasörü bulunmaktadır.Tesiste Aqua Park mevcuttur.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesis denize yürüme mesafesindedir (150 metre uzaklıkta), tesise ait plaj bulunmaktadır. (Kum - Çakıl karışık).

Konsept Özellikleri

Tesis her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.

Sabah Kahvaltısı (07.30 - 10.00 saatleri arasında)

Öğle Yemeği (12.00 - 14.30 saatleri arasında)

Snack Servisi (12.00 - 17.00 saatleri arasında)

Coffe & Break (17.00 - 18.00 saatleri arasında)

Akşam Yemeği (19.00 - 21.00 saatleri arasında)

Barlar (10.00 ve 22.00 saatleri arasında ücretsizdir.)



Oda Özellikleri

Standart Odalarımız havuz ve kara manzaralıdır.

Standart odalarımızda 2 tek kişilik yatak ve bir ranza veya çift kişilik tek yatak ve ranza bulunmaktadır.

Aile odalarımızda 2 tek kişilik yatak, bir çift kişilik yatak ve ayrıca bir ranza bulunmaktadır.



