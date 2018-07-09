GREEN Peace Hotel Alanya - Mahmutlar mevkiinde yer almaktadır. Şehir merkezine ve otogara 10 km, havaalanına ise 136 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yeşilin binbir tonunu içinde barındıran tesiste huzur dolu bir tatil geçireceksiniz. 1 adet açık havuz, 1 adette çocuk havuzu bulunmaktadır. Balayı çiftleri içinde odaya meyve sepeti ve şarap ikramı yapılmaktadır. Green Peace Hotel sizlere unutulmaz bir tatil vaat ediyor

Oda Özellikleri

Tesiste 103 odası mevcuttur. Odalar duşakabinli olup, yalnızda 6 adeti küvetlidir.

Standart Oda: 12-18 m² genişliğindedir.

1 adet Engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 6 kattan ve 2 asansörden oluşmaktadır.

Wi-fi erişimi ortak kullanım alanlarında ücretsiz sunulmaktadır. Odaların tümünde çekmemektedir.

Minibar boş bulunmaktadır.

Havuza haşema ile girilebilmektedir.

Tesiste 2 adet asansör mevcuttur.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Mahmutlar Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 10 km. Havaalanına Mesafe: 139 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 9 km. Mahmutlar Merkezine Mesafe: 500 mt.