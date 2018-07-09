Green Life Hotel Alanya

2017 yılında yapılan Green Life Hotel Antalya, Alanya bölgesinde bulunmaktadır. Tesisin denize uzaklığı 100 - 200 metre arasındadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. 100 m uzunluğundaki sahilinde denizin tadını çıkartabilirsiniz.

Açık yüzme havuzunda eğlenerek serinleme imkanı bulabileceksiniz. Tesis herşey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste bulunan ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurantta yemeklerinizi yiyebilirsiniz.

Odanızda bulunan merkezi klima/split klima ile oda sıcaklığınız ayarlanabilir. Konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz TV, kablosuz internet, telefon ve oda kasası standart odalarda mevcuttur. Tesis içerisinde yer alan masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz.

Otel Antalya Havaalanı'na 130 km, Gazipaşa(Alanya) Havaalanı'na 35 km, Alanya'ya 4 km uzaklıktadır. İhtiyacınıza göre tesisteki doktor, kuaför hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 121 odası mevcuttur.

79 Adet Standart 15-28 m2 ve 33 Adet Family 36-40 m2. Bütün odalarımızda balkon mevcuttur..Odalarımızın zemini seramik kaplıdır.Tüm odalarda split klima vardır.Aile odaları iki odalıdır her ikisinde de klima vardır.Uydu yayınlı tv,telefon,minibar, kettle ,emanet kasası,internet, fön ve duşakabin mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2018 yılında inşa edilmiştir. 5 Kat 3 Bloktan oluşmakta olup, her bir blokta bir adet asansör mevcuttur.

Minibar; Girişte 1,5 lt su ücretsizdir.

Türk Hamamı; 12:00-14:00 saatleri arasında ücretsizdir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kestel. Denize Mesafe: 200 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 135 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 30 km. Alanya Merkezine Mesafe: 4 km. Alanya Otogarına Mesafe: 5 km.