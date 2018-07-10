Green Hill Holiday Club

KONAKLI sahilinde yer alan tesis, Alanya şehir merkezine 12 kilometre, Antalya şehir merkezine ise 120 kilometre, Alanya Gazipaşa Havaalanına 55 kilometre uzaklıktadır. Larissa Green Hill Hotel, Konaklı kasabasının en güzel, en ferah tatil köyü. Konfor ve maksimum misafir memnuniyetinin kesiştiği köyümüzde unutulmaz günler sizleri bekliyor.50.000 m2 alan üzerine kurulu tesisin 369 odası bulunuyor.Larissa Green Hill Hotel Antalya-Alanya Konaklı mevkiinde yer almaktadır.Herşey dahil konseptinde hizmet vermektedir.Denize sıfır konumdadır.
Genel Özellikleri
Minibara giriş günü 2 adet 1,5 lt su konulmaktadır.
WİFi resepsiyonda ve havuz barda ücretsizdir.
Konum Özellikleri
Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m.