GRAND Okan Hotel, Antalya, Alanya merkezinde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 125 km, Gazipaşa havaalanına 40 km, Alanya merkezine 1 km uzaklıktadır. 1998 yılında hizmete açılan Grand Okan Hotel, 2010 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Yarım pansiyon ve Oda Kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, bilardo, dart, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu sauna, fitness, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, ön büro, doktor, business center, bisiklet kiralama, kuru temizleme, faks ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, internet, TV, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 155 odası mevcuttur.

Standart odalar, 18 m² genişliğindedir.

Aile odaları 24 m² genişliğindedir.

Tesisin 2 adet engelli odası mevcuttur. Engelli misafirler için özel donanımlı odalar istek üzerine verilmektedir.

Tesisin tüm odalarında sigara içilmemektedir.

Genel Özellikler

Tesis 1998 yılında yapılmış olup, 2010 yılında yenilenmiştir.

Tesis 6 kat, 2 asansör mevcut ve 24 saat resepsiyon hizmet verilmektedir.

Ücretsiz, yüksek hızlı, kablosuz internet erişimi tüm tesis genelinde mevcuttur.

Minibar hizmeti ücretli sunulmaktadır.

Haşema ile havuza girilebilmektedir.

Tesisin 80 kişilik toplantı salonu mevcut olup ; DVD Player ,LCD Tepegöz ,Projektor Perdesi ,Flipchart ,Kablolu Mikrofon, Kablosuz Mikrofon,Yaka Mikrofonu,12 Kanal Konsol Karıştırma,Kablolu İnternet Erişimi,Kablosuz İnternet Erişimi,Kürsü sunmaktadır . (Tesis bazı hizmetleri ücretli sunmaktadır.)

Evcil Hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Alanya Merkez Kleopatra Plajına Mesafe: 50 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 125 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 40 km. Alanya Merkezine Mesafe: 1 km.