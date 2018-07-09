1991 yılında hizmet vermeye başlayan otelimiz 2011 yılında tamamen yenilenmiştir. 16.000 metrekare gibi geniş bir alanda kuruludur, resmi olarak 5 yıldızlı ve denize sıfır konumdadır.Alanya merkeze 6 kilometre, Antalya Havaalanı’na 130 kilometre, Alanya Gazipaşa Havaalanı'na ise 36 kilometre mesafededir.Grand Kaptan Hotel denize sıfır konumdadır. Plajımızda şezlong & şemsiye ücretsizdir ve sadece otel misafirlerine aittir. Antalya Alanya'nın Obagöl Beldesi’nde yer almaktadır. Obagöl mevkii Alanya'nın en güzel plajına sahiptir. Plajımız tamamen kumdur ve deniz mavi bayraklıdır.Toplam 334 odaya sahip olan otelimizde 4 katlı bir ana binadan oluşmaktadır.

Alanya'nın en köklü otel zincirlerinden biri olan otelimizde açık ve kapalı yüzme havuzları, su kaydırağı, tenis kortu, hamam, sauna, spa merkezi ve oyun alanı gibi onlarca olanak vardır.

Oda Özellikleri

Tesisin 334 odası mevcuttur. 5 katlıdır.

Standart Odaları: 25 m2 genişliğindedir.

4 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 1991 yılında inşa edilmiş olup 2011 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

İnternet, lobi de ücretsiz sınırlı kullanım ve tesisin diğer alanlarında (odalar, havuzlar ve plajda) ücretli olarak hizmet verecektir.

Minibarlara her gün ücretsiz soft içecekler ve bira konulmaktadır.

6 adet asansör mevcuttur.

2 adet konferans odası mevcuttur.

Havuza ve su kaydırağına haşema ile giriş yapılmamaktadır. Sadece denize girilebilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Oba Göl Denize Mesafe: 50 m. Alanya Merkezine Mesafe: 4 km. Antalya Şehir Merkezine Mesafe: 135 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 135 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 35 km. Otogara Mesafe: 5 km.