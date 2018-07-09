GOLD Twins Beach Suit Hotel, Antalya, Alanya-Mahmutlar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 130 km, şehir merkezine 5 km, otogara 8 km uzaklıktadır. 1993 yılında hizmete açılan Gold Twins Beach Suit Hotel, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Gold Twins Beach Suit Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır. Gold Twins Beach Suit Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk oyun alanı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj hizmetinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, kuru temizleme ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duman dedektörü, internet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 60 odası mevcuttur.

Suit odalar, 75 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1993 yılında inşa edilmiş olup, her yıl kış sezonunda yenilemeler yapılmaktadır.

Minibarlar odalarda boş bulunmaktadır.

Ücretsiz internet erişimi, lobby, havuz kenarında, genel alanlarda ve odalarda ücretsizdir. (Bazı odalarda konumları itibari ile wifi zayıf olabilmektedir.)

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Otopark olarak tesisin çevresi kullanılmaktadır.

Evcil hayvan kabul etmemektedir.

Emanet kasa resepsiyonda ücretli olarak sunulmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Mahmutlar Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 130 km. Şehir Merkezine Mesafe: 5 km. Otogara Mesafe : 8 km.