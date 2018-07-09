GLAROS otel, Antalya, Alanya merkezinde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 125 km, Gazipaşa havaalanına 40 km, Alanya merkezine 500 m uzaklıktadır.Deniz ve Havuz ÖzellikleriTesisin açık havuz ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.Konsept Özellikleri tam pansiyon herşey dahil alkolsüz konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.Tesis AktiviteleriTatiliniz boyunca masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Oda ÖzellikleriStandart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, internet, TV, , saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

otelimiz denize 150 metre mesafededir,plajımız kum plaj olup şezlong ve şemsiye ücretsizdir.

Konsept Özellikleri

Alkolsüz Herşey Dahil Konsept ÖzellikleriSabah kahvaltısı öğle ve akşam yemekleri açık büfe olup tesisin belirlemiş olduğu saatler ve markalar dahilinde Alkolsüz yerli içecekler ücretsizdir. Balayı Çiftleri İçinOdaya Meyve Sepeti İkramıOda Süslemesi

Tesis Aktiviteleri

masa tenisi imkanı bulunmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Atatürk cd damlataş mağarası 500 metre Denize Mesafe: 150 Otogara Mesafe: 700 m Havaalanına Mesafe: 40 km Barlar Sokağına Mesafe: 3 km Şehir Merkezine Mesafe: 1 km.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:06