GALAXY Beach Hotel, Antalya, Alanya-Mahmutlar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 135 km, şehir merkezine 12 km, otogara 14 km uzaklıktadır. 2002 yılında hizmete açılan Galaxy Beach Hotel, 2015 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach futbol, beach voleybol, satranç, bilardo, masa tenisi, dart, tavla gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır. Galaxy Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu ve oyun parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, Türk hamamı, sauna, masaj, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, market, çamaşırhane, ütü, doktor, kuru temizleme, fotoğrafçı, toplantı salonu, konferans salonu, araç kiralama ve faks hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, internet, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 116 odası mevcuttur.

Standart odaları 18m²'dir. Tesisin 75 odası direkt ve yandan olmak üzere deniz manzaralıdır.

Tesisin 1 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2002 yılında inşa edlmiş olup, 2015 yılında renovasyon(yenileme) yapılmıştır.

Ücretsiz wi-fi erişimi lobby alanında sunulmaktadır.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Tesisin havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Minibar ücretli hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Mahmutlar Denize Mesafe: 30 m. Otogara Mesafe: 14 km. Havaalanına Mesafe: 135 km. Şehir Merkezine Mesafe: 12 km.