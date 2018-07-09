Enki Hotel

SİZİN Eviniz Kaliteli yiyecek içecek ve konaklamanın getirdiği huzur ve konfor sizleri bekliyor. 2017 yılında yenilenen otelimizde en iyi hizmet kalitesini almanın mutluluğunu yaşayacaksınız.Otelimizde konakladığınız süre boyunca "her şey dâhil" sisteminin tüm avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu sistem dâhilinde yeme-içmeden eğlenceye birçok hizmet misafirlerimize ücretsiz olarak sunulur.Otelimiz denize yaklaşık 300 metre mesafede dir. Plajımız özel plaj olmakla beraber Alanya Kale manzaralıdır.Plajda sunulan hizmetler Şezlong, Şemsiye, Yiyecek, İçecek ve Su Sporları ücretlidir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Deniz deki Plaj özel plaj olup ,sahilde bulunan şezlong ,şemsiye ve büfe ücretlidir. Tesise mesafe 250 mt dir.

Tesisde 2 adet havuz bulunmaktadır.1 tanesi relax ,1 tanesi kaydıraklı havuz,1 tanede çocuk havuzu bulunmaktadır.Havuzdaki şezlong ve şemsiyeler plaj havlusu ücretsizdir.

Konsept Özellikleri

Alkolsüz Herşey Dahil dir.(muhafazakar değildir)

Tesis Aktiviteleri

Animasyon gün boyu hizmet vermektedir.Çocuk animasyonu ,mini clup,çocuk oyun alanı,akşam şovları,havuz oyunları ,su jimnastiği

Otel Hizmetleri

24 saat açık resepsiyon hizmeti

Oda temizlik hizmetleri

Restaurant servis hizmetleri

Eğlence Hizmetleri

Oda Özellikleri

Odalarda saç kurutma makinesi,duşakabin, temizlik ürünleri ,havlu takımları,telefon ,split klima,makyaj aynası ,gardolap,kıyafet askısı,minibarda su,emanet kasası,balkon bulunmaktadır .

Hizmet Ücretleri Hakkında

Ücretli kullanımlar hakkında bilgi almak için resepsiyona danışınız.

Konum Özellikleri

Mevkii: Cumhuriyet Mah. Yaşar Doğu Cad. no Denize Mesafe: 300 mt Otogara Mesafe: 5 km Havaalanına Mesafe: Antalya 130 km / Gazipaşa 35 km Barlar Sokağına Mesafe: 2 km Şehir Merkezine Mesafe: 2 km.