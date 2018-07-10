EMİR Fosse Beach, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 130 km, Gazipaşa havaalanına 35 km, şehir merkezine 3,5 km, barlar sokağına 3 km, otogara 4 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin havuz oyunları, dalış okulu, su topu faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Emir Fosse Beach, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu aerobik, jimnastik, kese&köpük, sauna, Türk hamamı, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin ön büro, oda servisi, doktor, uyandırma servisi ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duşakabin, emanet kasa, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 90 odası bulunmaktadır.

Standart odaları; 22-24 m² genişliğindedir.

Genel Özellikleri

Tesiste 2016 yılında Renovasyon (Yenileme) yapılmıştır.

Tesis 6 kattan ve 2 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Wi-fi ücretsiz erişimi, lobby alanında sunulmaktadır.

Halka açık otoparkı mevcuttur. Tesisin kendine özel otoparkı bulunmamaktadır.

Minibarlar boş bulunmaktadır.

Tesisin havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Obagöl Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 4 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 130 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 35 km. Barlar Sokağına Mesafe: 3 km. Alanya Merkezine Mesafe: 3.5 km. Otogarına Mesafe: 4.5 km.