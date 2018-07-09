ELYSEE Hotel Alanya Merkez'de yer almaktadır. Herşey dahil konsepti ile bölgenin en çok tercih edilen tesislerinden biridir. Havaalanına 130 km, şehir merkezine 1km, denize ise yalnızca 30 m mesafede bulunmaktadır. Tesiste fitness, dart, beach voleybol, masaj, sauna gibi hizmerlerde bulunmaktadır. Ayrıcalıklı bir tatil için Elysee Hotel'i tercih edin.

Oda Özellikleri

Tesisin 100 odası mevcuttur. Standart odaları 25m²-27m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1992 yılında inşa edilmiş olup, 2000 , 2003 ve 2006 yıllarında yenileme çalışmaları yapılmıştır. 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tesisin genel mekanlarında ücretsiz wi-fi erişimi sunulmaktadır.

1 adet toplantı salonu mevcuttur. 120 kişiliktir.

Minibarların içi boştur.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesisin su sporları hizmeti mevcut değildir, sahilde başka özel işletme hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Alanya Merkez Denize Mesafe: 30 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 130 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 40 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 1.5 km. Otogara Mesafe: 4 km.