Elysee Beach Hotel

Elysee Beach Hotel Alanya Merkez'de yer almaktadır. Havaalanına 125 km, otogara 1 km, şehir merkezine ise 1.5 km uzaklıktadır. Sıcak aile ortamı ve yarım pansiyon hizmeti ile Elysee Beach Hotel tam size göre

Elysee Beach Hotel
banner404

ELYSEE Beach Hotel Alanya Merkez'de yer almaktadır. Havaalanına 125 km, otogara 1 km, şehir merkezine ise 1.5 km uzaklıktadır. Sıcak aile ortamı ve yarım pansiyon hizmeti ile Elysee Beach Hotel tam size göre
Oda Özellikleri
Tesisin 60 adet odası mevcuttur.
Standart Odaları: 60 adettir. 25 m² genişliğindedir.
Genel Özellikler
Tesis 1995 yılında inşa edilmiş olup, 2018 yılında yenilenmiştir.
Tesis 6 kattan ve 1 misafir asansöründen oluşmaktadır.
Tesisin genel mekanlarında ücretsiz internet erişimi sunulmaktadır.
Odalarda bulunan mini buzdolabı vardır, içerisi boştur.
Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.
Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Konum Özellikleri
Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 125 km. Şehir Merkezine Mesafe: 1.5 km. Otogara Mesafe: 1 km.

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386