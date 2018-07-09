ELYSEE Beach Hotel Alanya Merkez'de yer almaktadır. Havaalanına 125 km, otogara 1 km, şehir merkezine ise 1.5 km uzaklıktadır. Sıcak aile ortamı ve yarım pansiyon hizmeti ile Elysee Beach Hotel tam size göre

Oda Özellikleri

Tesisin 60 adet odası mevcuttur.

Standart Odaları: 60 adettir. 25 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1995 yılında inşa edilmiş olup, 2018 yılında yenilenmiştir.

Tesis 6 kattan ve 1 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Tesisin genel mekanlarında ücretsiz internet erişimi sunulmaktadır.

Odalarda bulunan mini buzdolabı vardır, içerisi boştur.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 125 km. Şehir Merkezine Mesafe: 1.5 km. Otogara Mesafe: 1 km.