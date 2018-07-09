Elite Orkide Suite Hotel

TESİSİMİZ her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.Tesisimizin konumu Alanya merkezindedir.Tesise giriş ( Check in) 14:00 ve sonrası çıkış (Check out) 12:00'dırWi - Fi Genel mekanlarda ücretsizdir.Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.Tesiste misafirlerin kullanımına özel 2 adet asansör bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesiste bir adet açık havuz bir adet kapalı havuz bulunuyor

Konsept Özellikleri

Tesisimiz her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.Sabah Kahvaltısı: 07.30 - 09.30Geç Kahvaltı: 09.30 - 10.00Snack & Gözleme: 11.30 - 17.30Öğlen Yemeği: 12.30 - 14.00Coffe & Break: 16.00 - 17.00Akşam Yemeği: 19.00 - 21.0010.00 - 22.00 arası her şey dahil konseptte,Rakı (Yüksek Kaliteli) - Bira (Yüksek Kaliteli) - Cin - Votka - Şarap - Soft içecekler (Coca Kola, Fanta, Sprite, Çay, Sıcak Çikolata, Kahve) - Su (Kapalı bardak veya plastik şişe) ücretsizdir.22.00' dan sonra bütün içecekler ekstrta ücretlidir.

*Tesis gerekli doluluğu sağlayamadığı takdirde konseptte değişikliğe gidebilir.

*Açık alanların kullanımı mevsimsel şartlara göre değişebilmektedir.

Oda Özellikleri

Tesiste 52 adet oda bulunuyor. 17 tanesi standart çift kişilik oda 34 adet 1+1 aile odası ve 1 adet dubleks oda bulunuyor.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Şişe Şarap ve Şişe Şampanya ve bazı yabancı içecekler ücretlidir.Emanet Kasa - Ütü - Spa Merkezi, Doktor ve Sağlık Hizmetleri - Sauna,Masaj ekstra ücretlidir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Alanya Denize Mesafe: 400 metre Otogara Mesafe: 1 km Havaalanına Mesafe: 40 km Barlar Sokağına Mesafe: 1 km Şehir Merkezine Mesafe: 1 km.