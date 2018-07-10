DİZALYA Palm Garden, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 50 km, Alanya merkezine 12 km, Konaklı merkezine 2 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Dizalya Palm Garden denize 200 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, kaydıraklı ve açık-kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sörf faaliyetinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte ve açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, beach voleybol, bilardo, tenis, masa tenisi, bisiklet gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Dizalya Palm Garden, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve oyun salonu faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, fitness, kese&köpük, cilt bakımı, sauna, Türk hamamı, güzellik salonu, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, araç kiralama, doktor, havaalanı servisi, fotoğrafçı, market ve konferans salonu hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, telefon, emanet kasa, klima, internet konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Tesis Alanya bölgesi Konaklı mevkiinde bulunmaktadır.

Herşey Dahil konsepti ile hizmet vermektedir.

Denize mesafe 200 mt. dir.

Tesise ait kum-çakıl özel plajı ve iskelesi mevcuttur.

Evcil Hayvan kabul edilmez.

Tesisin 3 adet Engelli odası bulunmaktadır.

Plaj havlusu değişimi ücretli sunulmaktadır.

Animasyon olarak günboyu farklı aktiviteler ve her akşam farklı şovlar sunulmaktadır.

Engelli odası mevcuttur.

Standart Oda; Tesiste 215 adet 22 m² (banyo+balkon hariç) standart oda bulunmaktadır. Laminat parke ve ıslak zeminler seramiktir.Tüm standart odalarda ortopedik 1 adet çift kişilik ve 1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. 1 adet tekli koltuk mevcuttur. Max. 3 yetişkin konaklamaya uygundur.

Aile Odası; Tesiste 32 adet 34 m² (banyo+balkon hariç) aile odası bulunmaktadır. Aile odaları ara kapılı 2 odadan oluşmaktadır. Tüm aile odalarında ortopedik 1 adet çift kişilik ve 2 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. 1 adet ikili koltuk mevcuttur. Odalarda minimum 3 , maksimum 4 yetişkin konaklayabilir.

Tesiste tüm gruplara ulusal ve uluslar arası organizasyonlar düzenleyebileceğimiz 1 adet 100 m² ve 1 adet 650 m² tam donanımlı toplantı salonları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 1 adet 130 m² çok amaçlı Tv salonu bulunmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 200 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 50 km. Konaklı Merkezine Mesafe: 2 km. Alanya Merkezine Mesafe: 12 km.