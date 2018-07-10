DELPHİN Luxe Resort, Antalya, Alanya-Okurcalar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 100 km, şehir merkezine 30 km, barlar sokağına 30 km, otogara 30 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 2001 yılında hizmete açılan Delphin De Luxe Resort, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Delphin De Luxe Resort denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve platform plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı, 1 adet relax, 2 adet kaydıraklı, 1 adet jakuzi ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin rüzgar sörfü, dalış okulu, havuz oyunları, su topu, banana, sörf, deniz bisikleti, kano, paraşüt, su kayağı, katamaran faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 7 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bowling, lunapark, dart, beach voleybol, masa tenisi, oyun parkı, tenis gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini golf seçeneği mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik, sinema ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Delphin De Luxe Resort, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu, mini disco ve mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, fitness, sauna, jakuzi, step, güzellik salonu, jimnastik, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, doktor, araç kiralama ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 498 odası mevcuttur.

Standart odalar, 27 m² genişliğindedir. 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak, 1 sofa mevcuttur. Max. 341 veya 2+2 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile odalar, 43 m² genişliğindedir. 1 tane ebeveyn odası (1 çift kişilik yatak+1sofa) ve 1 tane çocuk odasından (2 tek kişilik yatak) oluşmaktadır.Max. 3+2 veya 4+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odalar, toplam 5 adet mevcuttur. Standart odalarla aynı özelliktedir. Banyolarda acil durum butonu bulunmaktadır.Teknik ayrıntılar: Kapı 80 cm, balkon kapısı: 85 cm, asansör kapısı: 80cm, banyo kapısı: 80 cm, tutamak. Resepsiyona, restaurantlara, havuzlara ve sahile tekerlekli sandalyeyle ulaşılabilir.

Genel Özellikler

Tesis 2001 yılında inşa edilmiş olup, her yıl periyodik olarak yenilenmektedir.

Tesisin 6 katlı bloğunda 416 standart oda ve 7 katlı bloğunda 79 aile odası ve 3 standart oda olup, ana binada 4 adet panoramik ve diğer blokta 3 adet misafir asansörü ile hizmet vermektedir.

Wi-fi ücretsiz erişimi, iç ve dış tüm alanlarda sunulmaktadır.

Minibarların içerisinde sunulan ücretsiz içecekler; su,bira,fanta,pepsi, pepsi light,soda,meyve suyu (ayrıca Kraker ve çikolata) konulmaktadır.

Havuza haşema ile giriş yapılmamaktadır.

Tesiste bulunan toplantı salonu 300 kişilik kapasitededir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 30 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 90 km. Şehir Merkezine Mesafe: 30 km. Barlar Sokağına Mesafe: 30 km.