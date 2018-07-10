DELPHİN Botanik Platinum, Antalya, Alanya-Okurcalar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, Alanya merkezine 32 km, Side merkezine 32 km, Antalya otogara 90 km, Alanya otogara 32 km, Manavgat otogara 30 km uzaklıktadır. 2014 yılında hizmete açılan Delphin Botanik Platinum, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Delphin Botanik Platinum denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin 3 adet açık, 1 adet kapalı ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin katamaran, sörf, deniz bisikleti, kano, paraşüt, jet-ski, yelkenli, su topu faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 5 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca lunapark, masa tenisi, atari, beach voleybol, bowling gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Delphin Botanik Platinum, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu, mini disco ve mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, buhar banyosu, su jimnastiği, güzellik salonu, jakuzi, jimnastik, masaj, Türk hamamı, fitness, kese&köpük, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin alışveriş merkezi, market, doktor ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesis 447 adet odası mevcuttur.

Standart odalar, 31 m² genişliğindedir. Max. 3 yetişkin + 1çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur.

Aile odalar, 43 m² genişliğindedir. Max. 4 yetişkin veya 3 yetişkin+1 çocuk konaklamaya uygundur.

Engelli odalar, Toplam 5 oda bulunmaktadır. Standart odalarla aynı özelliktedir. Banyolarda acil durum butonu bulunmaktadır. Duş/WC, kara manzaralıdır. Teknik ayrıntılar: Kapı 80 cm, balkon kapısı: 85 cm, asansör kapısı: 80cm, banyo kapısı: 80 cm, tutamak. Resepsiyona, restaurantlara, havuzlara ve sahile tekerlekli sandalyeyle ulaşılabilir

Genel Özellikler

Tesis 2014 yılında inşa edilmiş olup, her yıl periyodik olarak yenilenmektedir.

Tesis 6 kattan oluşup, 447 odası mevcuttur. 4'ü panoramik 6 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibar her gün soft içecekler, bira ve su ile doldurulmaktadır.

Dış alandaki havuzlar, su kaydırakları, tenis kortu, lunapark hizmetlerini botanik hotel ile ortak kullanmaktadır.

Wi-fi ücretsiz erişim, odalarda ve lobby alanında sunulmaktadır.

Tesiste 2 adet toplantı salonu mevcuttur. Diamond salonu: 40 kişiliktir. Salonda barkovizyon mevcuttur. Gold salonu: 60 kişiliktir. Barkovizyon mevcuttur.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 90 km. Side Merkezine Mesafe: 32 km. Alanya Merkezine Mesafe: 32 km. Alanya Otogarına Mesafe: 32 km. Manavgat Otogarına Mesafe: 30 km. Antalya Otogarına Mesafe: 90 km.