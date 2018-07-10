DELPHİN Botanik Hotel, Antalya, Alanya-Okurcalar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, şehir merkezine 12 km, Side merkezine 30 km, otogara 32 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek arabası seçenekleri bulunmaktadır. 1988 yılında hizmete acılan Delphin Botanik Hotel, her yıl yenilenmektedir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Delphin Botanik Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin 3 adet açık, 3 adet çocuk, 1 adet relax ve 2 adet kaydıraklı havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin deniz bisikleti, kano, paraşüt, su kayağı, banana, rüzgar sörfü, su topu, dalış okulu, jet-ski faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 6 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, tenis, masa tenisi, atari, bilardo, langırt, basketbol, lunapark gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, canlı müzik, disco ve sinema hizmetleri bulunmaktadır. Delphin Botanik Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu, kids club ve mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, jakuzi, aerobik, step, jimnastik, su jimnastiği, masaj, fitness, sauna, Türk hamamı, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, doktor, çamaşırhane, araç kiralama, döviz, faks ve alışveriş merkezi hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, banyoda telefon, duman dedektörü, emanet kasa, küvet, merkezi klima, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart odalar, 584 adet mevcuttur. 27 m² genişliğindedir. Max. 3 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur.

Aile odaları, 30 adet mevcuttur. 54 m² genişliğindedir. Ma. 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.

Engelli odalar, Toplam 3 oda bulunmaktadır. Standart odalarla aynı özelliktedir. Banyolarda acil durum butonu bulunmaktadır. Duş / WC, kara manzaralıdır. Teknik ayrıntılar: Kapı 80 cm, balkon kapısı: 85 cm, asansör kapısı: 80 cm, banyo kapısı: 80 cm, tutamak. Resepsiyona, restaurantlara, havuzlara ve sahile tekerlekli sandalyeyle ulaşılabilir.

Genel Özellikler

1988 yılında inşa edilmiş olup, her yıl periyodik olarak yenilemeler yapılmaktadır.

Tesis 3 katlı bir ana binadan ve 3 ek binadan oluşmaktadır.

Wi-fi ücretsiz erişimi, lobby alanında ücretsizdir.

Minibara cola, fanta, soda, su, bira ve çikolata konulmaktadır.

Havuza haşema ile giriş yapılmamaktadır.

Toplantı salonu 1 adet olup, 150 kişi kapasitesindedir.

Türk gecesi ve gala gecesinde haftada 1 gün ala carte'lar kapanır. Yağmurlu havalarda da ala carte restoranlar kapanır.

Delphin Botanik Platinum hoteline ait alanların tamamını ortak kullanılacaktır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 32 km. Havaalanına Mesafe: 90 km. Şehir Merkezine Mesafe: 12 km. Side Merkezine Mesafe: 30 km.