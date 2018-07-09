DEHA Otel, Antalya, Alanya-Mahmutlar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 140 km, şehir merkezine 0 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır. 1990 yılında hizmete açılan Deha Otel, 2010 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Deha Otel denize 70 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi aktivitesi ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Deha Otel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için kids club, çocuk animasyonu ve oyun parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu masaj, fitness, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin uyandırma servisi, doktor, çamaşırhane, ön büro ve toplantı salonu hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, halı kaplı zemin, mini bar, müzik yayını, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart Odaları: 84 adettir.

Engelli Odaları: 1 adettir.

Genel Özellikler

Tesis 1990 yılında inşa edilmiş olup, 2010 yılında yenilenmiştir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Mahmutlar Denize Mesafe: 70 m. Havaalanına Mesafe: 140 km. Şehir Merkezine Mesafe: 0 km. Otobüs Durağına Mesafe: 0 m.