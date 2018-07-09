DAYI Diamond Hotel, Antalya, Alanya-Mahmutlar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 30 km, Alanya merkezine 10 km, otogara 10 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Dayı Diamond Hotel denize 30 metre uzaklıktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, dart, masa tenisi, bilardo gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Tesisin doktor, oda servisi, çamaşırhane ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart Odaları: 20 m² genişliğindedir.

Aile Odaları: 40 m² genişliğindedir.

Fırsat odalar giriş katta ve balkonsuzdur.

Genel Özellikler

Tesiste 2018 yılında sezona hazırlık için renovasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Wifi, odalar ve havuz etrafında ücretsizdir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesiste asansör mevcuttur.

Tesis havuzuna haşema ile giriş yapılabilir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Mahmutlar Denize Mesafe: 30 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 30 km. Alanya Merkezine Mesafe: 10 km. Otogara Mesafe: 10 km.