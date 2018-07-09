CLUB Titan Hotel, Antalya, Alanya-Kargıcak Burnu Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 150 km, Gazipaşa havaalanına 30 km, şehir merkezine 16 km, barlar sokağına 20 km, otogara 20 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Club Titan Hotel denize 100 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, su kayağı, paraşüt, dalış okulu, jet-ski, parasailing faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, beach voleybol, bilardo, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon hizmeti bulunmaktadır. Club Titan Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu ve mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, fitness, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, market, çamaşırhane, araç kiralama, faks, kuru temizleme, Türk kahvesi ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, mini bar, müzik yayını, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 161 odası mevcuttur.

Standart odaları 15- 21 m² genişliğindedir. 1 adet çift kişilik yatak yada 2 adet tek yataktan oluşmaktadır. Max. 2+1 kişilik konaklamaya uygundur. 2 çocuk konaklamalarında odada sıkışıklık olabilmektedir.

Aile odaları 28 m² genişliğindedir. 1 adet çift kişilik yatak, 2 tek kişilik yatak bulunan çocuk odası, bağlantı kapısı ile ayrılmaktadır. Max. 4+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odaları 15 m² genişliğindedir. 2 adet mevcuttur. Max. 2 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 1988 yılında inşa edilmiş olup, her yıl periyodik olarak tadilat yapılmaktadır.

Tesis 8 bungalow ve 1 adet ana binadan oluşmaktadır. Ana binada 1 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibarlara giriş günü bir defa su ve soda konulmaktadır.

Ücretsiz wi-fi erişimi, genel alanlarda ücretsiz sunulmaktadır.

Havuza haşema ile giriş yapılmaktadır.

Toplantı salonu, 1 adet mevcut olup, 75 kişilik kapasitededir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kargıcak Denize Mesafe: 100 m. Otogara Mesafe: 20 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 30 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 150 km. Barlar Sokağına Mesafe: 20 km. Şehir Merkezine Mesafe: 16 km.