Club Sun Heaven Sea Bird Beach Hotel

GLUB Sun Heaven Sea Bird Beach odalarına giriş, saat 14.00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12.00'dir. Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı ise mevsim koşullarına bağlı.Tesiste verilen Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğle yemeği ile son bulur.Konaklama yapılacak odanın, aile odası, süit oda (ve benzeri) gibi özel tip odalar olması halinde, konaklama yapacak misafirlerden herhangi birinin otelden erken ayrılması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.

Genel Özellikler

Tesisin 110 odası mevcuttur.

Standart odaları: 22-27 m2 genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1993 yılında inşa edilmiş olup 2010 yılında yenilenmiştir.

Tesis 6 kattan ve 2 asansörden oluşmaktadır.

Lobby ve resepsiyon alanında ücretsiz wi-fi erişimi sunulmaktadır.

Çocuklu aileler akşam saat 20:30, Norma misafirler akşam 21:30'dan sonra Club sun heaven family tesisindeki animasyonu izleyebilirler.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 50 mt. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 15 km. Antalya Havalimanına Mesafe: 110 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 50 km. Konaklı Merkezine Mesafe: 2 km. Alanya Otogarına Mesafe: 12 km.