Club Sun Heaven Family Hotel

CLUB Sun Heaven Otel Alanya`ya 12 km, Gazipaşa Havalimanı`na 45 km, Antalya Havalimanı`n 110 km uzaklıktadır.

Oda Özellikleri

Standart Oda: Her biri 25 m² büyüklükte olan odalardır.

Genel Özellikler

Tesis 6 blok ve toplam 350 odadan oluşan geniş yeşil alanına sahip aile otelidir.

Tesiste 350 m2 alana kurulu modern mini club bulunmaktadır,mini clubın hemen yanında çocuk oyun alanı ve çocuklar için özel 300 m2 büyüklüğünde kaydıraklı özel çocuk havuzu ve geniş yeşil oyun alanı bulunmaktadır.Ayrıca çocuklar için özel dizayn edilmiş çocuk sinemada eğlenceli ve öğretici çizgi film gösterimi yapılmaktadır.Ayrıca minik misafirlerin öğrendikleri oyunlar ile akşam animasyonunda gösteri yapılmaktadır.

Tesise girişte minibara su, kola, fanta, maden suyu konulur.

Türk hamamı ve saunadan belirli saatler arasından ücretsiz faydalanılır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 50 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 45 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Alanya Merkezine Mesafe: 12 km Konaklı Merkezine Mesafe: 2 km. Alanya Otogara Mesafe: 20 km.