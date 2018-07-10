CLUB Hotel Karaburun, Antalya, Alanya bölgesinde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 91 km, Gazipaşa havaalanına 76 km, Alanya merkezine 34 km, Manavgat merkezine 28 km, Okurcalar merkezine 4 km, otogara 30 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Club Hotel Karaburun denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin bay-bayan açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, kano faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Alkolsüz her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, tenis, masa tenisi, beach voleybol gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik ve sinema hizmetleri bulunmaktadır. Club Hotel Karaburun, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve oyun salonu faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, terapi, fitness, Türk hamamı, güzellik salonu, spa, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, oda servisi, doktor, çamaşırhane, alışveriş merkezi, faks, fotoğrafçı, kuru temizleme ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa, internet, kartlı kapı sistemi, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 330 odası mevcuttur.

Ekonomik Kara Manzaralı Odaları: 30 m² genişliğindedir. Max. 3 yetişkin konaklamaya uygundur.

Ekonomik Deniz Manzaralı Odaları: 30 m² genişliğindedir. Max. 3 yetişkin konaklamaya uygundur.

Standart Kara Manzaralı Odaları: 30 m² genişliğindedir. Max. 3 yetişkin konaklamaya uygundur.

Standart Deniz Manazaralı Odaları: 30 m² genişliğindedir. Max. 3 yetişkin konaklamaya uygundur.

Premium Odaları: 45 m² genişliğindedir. Max. 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Suit Odaları: 45 m² genişliğindedir. Max. 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile Odaları 1: 35 m² genişliğindedir. Max. 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile Odaları 2: 35 m² genişliğindedir. Max. 6 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli Odaları: 30 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 5 kattan ve 5 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Bayanlara özel, haftada 3 gece disko hizmeti mevcuttur.

Minibar (İlk girişte ücretsiz olup daha sonraki su harici istekler ücrete tabidir.)

Tesiste gün boyu animasyon ekibi ile aktiviteler, gece showları ve canlı müzik yapılmaktadır.

Kapalı ana restaurant 500 kişilik / Açık ana restaurant 100 kişilik kapasitededir.

Tesiste 2 adet toplantı salonu mevcuttur. 300 kişilik kapasiteye sahiptir.

Tesise kedi ve köpek evcil hayvanı kabul etmektedir.

Konum Özellikleri

Denize Mesafe: 0 m. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 34 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 28 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 76 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 91 km. Okurcalar Merkezine Mesafe: 4 km. Manavgat Otogarına Mesafe: 30 km.