CLUB Dizalya, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 50 km, Alanya merkezine 12 km, Konaklı merkezine 2 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Club Dizalya denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, açık kaydıraklı ve açık çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca hava hokeyi, bilardo, langırt, bisiklet, tenis, masa tenisi, dart, beach voleybol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Club Dizalya, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve oyun parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu fitness, Türk hamamı, sauna, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, konferans salonu, havaalanı servisi, market, araç kiralama ve TV odası hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan TV, telefon, emanet kasa, mini bar, internet, klima konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Kablosuz İnternet Lobby, genel alanlar ve tüm odalarda ücretsizdir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesisin toplam 210 odası mevcuttur.

Standart odaları ana binadadır, 91 adet olup 16-18 m² (banyo+balkon hariç) ve Club Blokta 88 adet 20m2(banyo+balkon hariç) toplam 179 standart oda bulunmaktadır. Tüm odalar da 1 adet çift kişilik ve 1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır.Odalar da minimum 1 maksimum 3 yetişkin konaklayabilmektedir.

Aile odaları bahçe içerisinde, 26 adet 22-24 m2(banyo+balkon hariç) villa aile odaları bulunmaktadır. Tüm aile odalar da 1 adet çift kişilik yatak ,1 adet tek kişilik yatak ve 1 adet kanepe bulunmaktadır.Odalar da minimum 3,maksimum 4 yetişkin konaklayabilmektedir.

Engelli odaları 5 adet 18 m2 (banyo+balkon hariç) engelli odası bulunmaktadır.Tüm engelli odalar da 1 adet çift kişilik yatak bulunmaktadır.Odalar da minimum 1 maksimum 2 yetişkin konaklayabilmektedir.

Konum Özellikleri

Denize Mesafe: 0 m. Denize Mesafe: 0 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 50 km. Konaklı Mesafe: 2 km. Alanya Mesafe: 12 km.