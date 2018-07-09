CARETTA Relax Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 110 km, Alanya merkezine 12 km, Manavgat merkezine 45 km, Konaklı merkezine 1 km, Alanya otogara 12 km, Konaklı otogara 1 km uzaklıktadır. 2000 yılında hizmete açılan Caretta Relax Hotel, 2014 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Caretta Relax Hotel denize 150 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve küçük çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık ve 2 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin paraşüt, su topu, banana, sörf, jet-ski faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, beach voleybol, bilardo, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, disco ve Türk gecesi hizmetleri bulunmaktadır. Caretta Relax Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, sauna, masaj, fitness, su jimnastiği, Türk hamamı, kese&köpük hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, ön büro, market, doktor ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duşakabin, emanet kasa, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV, internet konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 299 odası mevcuttur. Standart odaları, 299 adet, 17 m² oda + 4 m² banyo + 4 m² balkon= 25 m² genişliğindedir. Odalarda çift kişilik yatak +1 tek kişilik yatak veya iki adet tek kişilik yatak + 1 adet açılır kapanır yatak olur koltuk veya 2 adet standart yatak mevcuttur. Minimum 1, maksimum 3 yetişkin konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 2000 yılında inşa edilmiştir. 2014 yılında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Tesisin 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır.

Tesis 2 ana binadan oluşmaktadır. 4 misafir asansörü mevcuttur.

1 adet açık (370 kişilik) ve kapalı (230 kişilik) restaurant bulunmaktadır.

Minibara her gün su ücretsiz konulur.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Kablosuz İnternet - WI-FI (tüm odalar ve genel mahallerde) sunulmaktadır.

4-12 yaş grubu çocuklar için, belirli saatlerde Mini Club ve çocuk animasyonu (haftada 6 gün), çocuk havuzu ve çocuk oyun alanı mevcuttur. Bebek yatağı ve restaurantta çocuk sandalyesi istenmesi halinde temin edilebilir.

Tüm animasyon programları ve Mini Club haftada 6 gündür. Gündüz programları; Spor aktiviteleri, havuz oyunları, müzik yayını, Akşam Programları; Yarışma, Dans, Skeç, Türk Gecesi, özel Showlar ve Akrobasi.

Konum Özellikleri

Denize Mesafe: 150 mt Havaalanına Mesafe: 110 km Konaklı Merkezine Mesafe: 1 km. Alanya Merkezine Mesafe: 12 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 45 km. Alanya Otogarına Mesafe: 12 km. Konaklı Otogarına Mesafe: 1 km.