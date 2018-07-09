BONE Club Svs, Antalya, Alanya-Kargıcak Mevkii'nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 140 km, şehir merkezine 8 km, otogara 8 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Bone Club Svs denize 15 m. mesafededir. Tesisin kendine özel çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, beach voleybol, dart gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon hizmeti bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 241 standart odası bulunmakta olup 17m² - 24m² genişliğindedir.

3 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 1990 yılında inşa edilmiş olup 2011 yılında yenilenmiştir.

Tesis A blok 6 kattan, B blok 6 kattan, C blok 7 kattan ve 4 adet misafir asansöründen oluşmaktadır.

Tesisin lobby ve genel alanlarında ücretsiz internet erişimi sunulmaktadır.

Minibarlar boş sunulmaktadır.

Tesiste 1 adet toplantı salonu mevcut olup, sınıf düzeni ile 200 kişilik kapasitededir.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kargıcak Denize Mesafe: 15 m. Havaalanına Mesafe: 140 km. Otogara Mesafe: 8 km. Alanya Merkezine Mesafe: 8 km.