AYDINBEY Gold Dreams Hotel, Antalya, Alanya-Türkler Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, şehir merkezine 25 km, barlar sokağına 25 km, otogara 25 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek sandalyesi seçeneği bulunmaktadır. 2003 yılında hizmete açılan Aydınbey Gold Dreams Hotel, 2016-2017 yıllarında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Aydınbey Gold Dreams Hotel denize 50 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve küçük çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı, 1 adet kapalı ısıtmalı, 1 adet açık çocuk ve 1 adet kapalı çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin havuz oyunları, paraşüt, banana, jet-ski, kano faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca bilardo, masa tenisi, tenis, basketbol, dart, boccia gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Aydınbey Gold Dreams Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, buhar banyosu, masaj, cilt bakımı, fitness, jimnastik, sauna, dans kursları, sauna, Türk hamamı, kese&köpük, step, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin derici, market, alışveriş merkezi, doktor, hediyelik eşya, butik, fotoğrafçı, toplantı salonu, araç kiralama, alışveriş merkezi, faks, çamaşırhane ve bisiklet kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, halı kaplı zemin, küvet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 345 odası mevcuttur.

Tesisin 310 adet Std. odalar mevcut olup, 22 m² genişliğindedir. Standart odaları 2+2+inf ve 3+1+inf konaklamaları için uygun değildir.

Aile odası ara kapılı olup, 44 m² genişliğindedir.

Tesiste 3 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikleri

Tesis 2003 yılında inşa edilmiştir. 2016-2017 yıllarında yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

Minibar girişte meyve suyu, soda, su koyulur, günlük olarak su yenilenir.

Kablosuz internet hizmeti genel alanlarda ücretsiz sunulmaktadır.

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Tesisin 2 adet toplantı salonu mevcut olup ; A Hall toplantı salonu tiyatro düzeninde 80 kişiliktir . B Hall toplantı salonu tiyatro düzeninde 100 kişiliktir .

7 gece konaklama yapan misafirler A la carte restaurant'tan 1 kez ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Türkler Denize Mesafe: 50 m. Otogara Mesafe: 25 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Barlar Sokağına Mesafe: 25 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 25 km.