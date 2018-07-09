ANTALYA ilinin İncekum bölgesinde 22.000 m² `lik alana inşa edilmiştir. Denize mesafesi 200m`dir. Her odada bulabileceğiniz deniz manzarası, gün içinde sizi yalnız bırakmayan animasyon ekibi, spor ve eğlence aktiviteleri, hamamı, saunası, masaj ve kablosuz interneti ile Asrın Beach doyumsuz bir tatil sunuyor.

Oda Özellikleri

Tesisin 250 odası mevcuttur.

Standart odalar 24 m² genişliğindedir.

Ekonomik oda dağ manzaralı otelin arka kısmında ki odalardır. Havuz ve deniz görmez. Bütün şartlar Standart oda ile aynıdır. 20 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1998 yılında inşa edilmiş olup, 2015 yılında yenilenmiştir.

Wifi erişimi lobby alanında ücretsiz sunulmaktadır.

Minibara sadece giriş günü 1 adet su konulmaktadır.

Tesisin hamam ve sauna hizmeti sadece 12:00 - 14:00 arasında ücretsizdir.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesisin çevresinde otopark mevcuttur, ücretsizdir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: İncekum Denize Mesafe: 200 m. Otogara Mesafe: 20 km. Havaalanına Mesafe: 90 km. Barlar Sokağına Mesafe: 12 km. Şehir Merkezine Mesafe: 20 km.