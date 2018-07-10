Arabella World Hotel

4 yıldızlı herşey dahil konsepti ve Akdeniz'in incisi doğa ve tatil cenneti tesisimiz; Alanya'ya 26 km, Antalya havaalanına 95 km, Antalya şehir merkezine 110 km mesafededir. İncekum Avsallar'da yer alan ve vazgeçilmez dostluklar için sizlere en üst düzeyde memnuniyet sağlamak için çok daha özel hizmetler sunuyoruz. Bu küçük cennet, sizi daha iyi yaşatmak ve unutulmaz bir tatil amacı için güler yüzlü personelimiz ile herşey dahil sistemde siz değerli misafirlerimizin hizmetindedir.

Aile odalarında (famıly oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Konum Özellikleri

Mevkii: İncekum Denize Mesafe: 250 m. Otogara Mesafe: 18 km. Havaalanına Mesafe: 100 km. Barlar Sokağına Mesafe: 18 km. Şehir Merkezine Mesafe: 18 km.