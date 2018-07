ANNABELLA Diamond Hotel, Antalya, Alanya-İncekum Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 100 km, Alanya merkezine 20 km, Avsallar merkezine 2 km, otogara 20 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin çocuk bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Annabella Diamond Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil plus konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, dart, tenis, masa tenisi gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır. Annabella Diamond Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, fitness, güzellik salonu, Türk hamamı, spa, kese, cilt bakımı, aerobik hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, oda servisi, çamaşırhane, ön büro, doktor, uyandırma servisi, faks, araç kiralama, toplantı salonu, TV odası ve hediyelik eşya hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, internet, TV, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Tesis 2012 yılında inşa edilmiştir.

Annex odalar ana binada değildir.

Tesisin 2 adet engelli odası mevcuttur.

Tesisin açık havuzlarına haşema ile girilmemektedir. Kapalı havuza haşema ile girilebilmektedir.

Tesisin 229 odası mevcuttur. Std. odalar 25 m² genişliğindedir. Aile odaları ara kapılı olup, 32 m² genişliğindedir.

Anex bina max.2+1 veya 3 pax konaklamaya uygundur. Anex bina, sahile 300 mt.uzaklıkta olup alt geçit mevcuttur. Anex bina misafirleri, Diamond otelin ana restaurantı hariç diğer imkanlarından faydalanabilmektedir.

Wireless lobide ücretsiz, odalarda ücretlidir.

Minibara günlük soft içecekler ücretsiz doldurulmaktadır.

Balayı konseptinden yararlanmak isteyen misafirler, 3 (üç) ay içerisinde evlenmiş olmaları ve evlilik cüzdanını giriş günü beyan etmeleri gerekmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: İncekum Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 20 km. Havaalanına Mesafe: 100 km. Avsallar Merkeze Mesafe: 2 km. Alanya Merkezine Mesafe: 20 km.